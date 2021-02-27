Adanın fiyatının 400 Milyon Türk Lirası olduğunu söyleyen Başaran ,"Konum itibari ile Kalem Adası Dikili'nin hemen karşısında yüzerek gidebiliyorsunuz ama hemen karşı kıyısı da Yunanistan'a bağlı Midilli adası. Baktığınızda teknelerin o kadar uğrak yeri ki burası yani her sene yaz kış demeden bütün teknelerin liman aldığı ve uzun soluklu kalıp da denizden faydalandıkları karaya çıktıkları da bir yer. Böyle bir durumda aile hiçbir şekilde satmayı düşünmemiş. Şöyle ki çok talep gelmiş yabancı ve de Türk. Bir gayrimenkul satışı gibi değil aslında ülkemize ait adanın satışı. Öyle olunca da hemen bir Türk müşterimiz ortaya çıktı. Bu işler hemen olmuyor. Jeotermal suyun çıkarımını ben yaparım. Oraya ekleyeceğim şeyler var düşüncelerim var. Diğer taraftan otelci bir ortağı ile bungalovlar oteller. Aslında baktığınızda yapılan bu çalışmalar o adaya da değer katmış olacak" dedi.

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