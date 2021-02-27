



Sınırlı yapısı nedeniyle "Deli Corci" denen İbrahim Edhem Paşa, Sultan Abdülmecit'in Yağlıkçılar Kâhyası Hacı Mustafa Ağa'nın kızı Fatma Hanım'la evlendi. Bu evlilikten dört çocuğu oldu: Osman Hamdi, Halil Ethem, İsmail Galip ve Mustafa. "Kaplumbağa Terbiyecisi" isimli ünlü resmin ressamı da olan oğlu Osman Hamdi Bey Paris'te okutuldu.







DERVİŞ, MAVİ ÇİNİ...

Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri, Kaplumbağa Terbiyecisi'dir. Resimdeki mekan, Bursa'daki Yeşil Cami'nin ikinci katıdır. Terbiyeci olarak tasvir edilen derviş ise Osman Hamdi Bey'dir. Resimde kırmızı uzun bir giysi giyen dervişin elinde bir ney vardır. Dervişin ayaklarının yanında, yerdeki yaprakları yemekte olan kaplumbağa bulunur. Uzmanlar bu tabloyu geri kalmış bir toplumu çağdaşlaştırmaya çalışan bir aydının yorgun hâlini anlattığı şeklinde yorumlanmıştır. Çünkü kaplumbağa yavaş hareket eden, öğrenmesi çok güç olan bir hayvandır.



Dikkatli bakıldığında Kaplumbağa Terbiyecisi'nde pek çok ilinç detay bulunur. Resimde dervişin yorgun hali dikkat çeker. Ayrıca sağ ve sol yandaki lacivert zeminde yer alan Davut Yıldızı vardır.