Geçen yıl 100 ile 120 lira arasında Siirt fıstığının kilo fiyatı, bu sene 60 liradan satılmaya başlandı. Fiyat düşüşüyle birlikte talebin de artmasıyla fıstık satıcıları, Türkiye'nin dört bir yanından aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Tüketiciler ise daha uygun fiyata fıstık satın almaktan memnun olduklarını dile getirdi.