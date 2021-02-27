Siirt ekonomisine katkı sunan ürünlerin başında gelen fıstıkta elde edilen yüksek verim, fiyatlara da yansıdı. Bereketli sezonun ardından raflarda yer alan fıstığın fiyatında, geçen yıla göre yüzde 50'ye yakın düşüş oldu.
Geçen yıl 100 ile 120 lira arasında Siirt fıstığının kilo fiyatı, bu sene 60 liradan satılmaya başlandı. Fiyat düşüşüyle birlikte talebin de artmasıyla fıstık satıcıları, Türkiye'nin dört bir yanından aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Tüketiciler ise daha uygun fiyata fıstık satın almaktan memnun olduklarını dile getirdi.
"SİİRTLİLER FISTIĞA DOYDU"
Siirt'te yaklaşık 20 yıldır fıstık satışı yapan Hacı Özalp, fiyat düşüşünün nedeninin yüksek verim olduğunu belirterek, "Geçen sene fıstığımızı 100 ile 120 lira arasında satıyorduk.