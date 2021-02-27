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    • 27.02.2021 10:08
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    • 27.02.2021 10:59
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    Meteorolojiden 8 il için ! 27 Şubat

    haberine göre Meteoroloji, yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle oluşabilecek çığ konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşlardan, çığ nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Peki 27 Şubat hangi illerde yağış var? , ve 'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarına göre tahmini.

    Meteorolojiden 8 il için çığ uyarısı

    Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdu terk etmesiyle, yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması bekleniyor.

    Bununla birlikte, kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendiriliyor.

    Vatandaşlardan, çığ nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

    METEOROLOJİ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 19°C

        Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

        İSTANBUL °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu

        KIRKLARELİ °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu

        KOCAELİ °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 14°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 20°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 17°C

        Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 14°C

            Az bulutlu ve açık

            ÇANKIRI °C, 15°C

            Az bulutlu ve açık

            ESKİŞEHİR °C, 17°C

            Az bulutlu ve açık

            KONYA °C, 14°C

            Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ

            Az bulutlu ve açık, zamanla kıyıları parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 15°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

            DÜZCE °C, 18°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

            KASTAMONU °C, 16°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

            ZONGULDAK °C, 12°C

            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 16°C

            Parçalı ve az bulutlu

            RİZE °C, 12°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 15°C

            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 12°C

            Parçalı ve az bulutlu

                DOĞU ANADOLU

                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZİNCAN °C, 10°C

                Parçalı ve az bulutlu

                ERZURUM °C, 4°C

                Parçalı ve az bulutlu

                KARS °C, 5°C

                Parçalı ve az bulutlu

                VAN °C, 5°C

                Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 16°C

                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 17°C

                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 15°C

                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 19°C

                Az bulutlu ve açık

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                Haberler Yaşam Meteorolojiden 8 il için son dakika çığ uyarısı! 27 Şubat hava durumu