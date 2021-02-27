BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla kıyıları parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

DÜZCE °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

KASTAMONU °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu