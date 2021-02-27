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    • 27.02.2021 07:48
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    • 27.02.2021 07:48
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    SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı için acil çağrı!

    Son dakika haberi! Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören Ünlü şarkıcı 'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan için acil çağrı!

    Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören Sanatçı Hakan Taşıyan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu duyuruldu. Taşıyan'ın acil böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği ifade edildi. Hakan taşıyan sevenlerine önemli duyuru, başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:




    KARACİĞER VE BÖBREK NAKLİ OLMASI GEREKİYOR
    "Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir.



    KARACİĞER İÇİN HERHANGİ BİR DONÖR BULUNAMAMIŞTIR
    Öncelikle birinci derece yakınlarından (aile birelerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır.


        ACİL OLARAK BULUNMASI GEREKİYOR
        Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır.


        YANIMIZDA OLAN TÜM KARDEŞLERİMİZE SEVGİLERİMİZLE
        Hakan TAŞIYAN sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah'ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar "doktor" olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle."

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