

YANIMIZDA OLAN TÜM KARDEŞLERİMİZE SEVGİLERİMİZLE

Hakan TAŞIYAN sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah'ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar "doktor" olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle."

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