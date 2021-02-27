Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bakacak Mahallesi'nde 2 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.