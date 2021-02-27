Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bakacak Mahallesi'nde 2 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Şüphelilerle kazıda kullanılan çeşitli aletler de ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle verilen "imalathanede çalışabilir" belgesini amacı dışında kullandıkları ve kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 bin 469 lira para cezası uygulandı.