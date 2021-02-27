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    • Yaşam
    • 27.02.2021 21:57
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    • 27.02.2021 21:58
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    'da "İmalathanede çalışabir" belgesi ile sokağa çıkan 2 kişi, yaparken yakalandı

    'un çesinde, "imalathanede çalışabilir" belgesi ile sokağa çıkan 2 kişinin yaparken yakalandığı öğrenildi. Kazıda kullanılan çeşitli aletler de ele geçirilirken, şüphelilere 3 bin 469 lira para sı kesildi.

    AA
    İmalathanede çalışabilir belgesi ile kaçak kazı!

    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bakacak Mahallesi'nde 2 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

    Şüphelilerle kazıda kullanılan çeşitli aletler de ele geçirdi.

    Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle verilen "imalathanede çalışabilir" belgesini amacı dışında kullandıkları ve kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 bin 469 lira para cezası uygulandı.

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