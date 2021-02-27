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    • 27.02.2021 22:04
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    • 27.02.2021 22:08
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    'de dehşet! Tartıştığı sevgilisini otel odasında bıçaklayarak öldürdü

    'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. 3 çocuk annesi isimli kadın kaldıkları otel odasında, erkek arkadaşı Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

    Sevgilisini otelde bıçakladı

    Nevşehir'de, 3 çocuk annesi Pınar Can erkek arkadaşı Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

    OTELDE TARTIŞTILAR
    Olay, akşam saatlerinde şehir merkezindeki bir otelde meydana geldi. Otel odasında kalan Halis D. ve sevgilisi Pınar Can arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    BIÇAKLADI
    Tartışmanın büyümesi üzerine Halis D. genç kadını bıçakladı. Sesleri duyan otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Otel odasına gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 çocuk annesi talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Halis D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Genç kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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