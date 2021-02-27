Nevşehir'de, 3 çocuk annesi Pınar Can erkek arkadaşı Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
OTELDE TARTIŞTILAR
Olay, akşam saatlerinde şehir merkezindeki bir otelde meydana geldi. Otel odasında kalan Halis D. ve sevgilisi Pınar Can arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Halis D. genç kadını bıçakladı. Sesleri duyan otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otel odasına gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 çocuk annesi talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.