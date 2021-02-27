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    • 27.02.2021 20:30
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    • 27.02.2021 20:33
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    Kaza tutanağı tutturmak istediği 5 kişi saldırdı! Kanlar içinde kaldı

    'da, park halindeki aracına çarpan otomobil sürücüsüne tutanak tutturmak isteyen (34), otomobildeki 5 kişi tarafından darbedildi. Ata, hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şehir merkezinde yaşanan eşkiyalık ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Kaza tutanağı tutturmak isteyince linç edildi!

    Olay, saat 17.30 sıralarında merkez ilçesi Aktarhüssam Mahallesi 2'nci Acar Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, evinin penceresinden dışarı bakan , park halindeki otomobiline bir aracın çarptığını gördü. Hemen evden çıkıp, aracına çarpan otomobilin yanına giden Ata, sürücüye tutanak tutturmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü buna yanaşmadı. Ata'nın tutanak konusundaki ısrarı üzerine otomobilde bulunan 5 kişi, öfkelenerek Ata'ya saldırdı. Yüzü kanlar içinde kalan Ata, çevredekilerden yardım isterken, şüpheliler otomobile binip, olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ata'yı ilk müdahalenin ardından 'ne kaldırdı.

    Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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