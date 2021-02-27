Şamima için dönüş zor

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 2015'te DEAŞ'A katılmak için Suriye'ye giden Şamima Begüm'ün ülkeye dönemeyeceğine hükmetti. Karar dün açıklandı.
TÜRK HEMŞİRE BIÇAKLANDI
Kuzey Londra'nın Enfield bölgesinde Deniz E. ve nişanlısı bıçaklandı. Bir grup tarafından saldırıya uğrayan çiftin otomobili çalındı. Yetkililer güvenlik kameralarının incelendiğini açıkladı.
317 ÖĞRENCİ KAÇIRILDI
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde dün sabah, silahlı kişiler bir yatılı okula saldırı düzenledi. Polis, 3 öğretmenin ve 317 kız öğrencinin kaçırıldığını açıkladı.
TÜRK HEMŞİRE BIÇAKLANDI
Kuzey Londra'nın Enfield bölgesinde Deniz E. ve nişanlısı bıçaklandı. Bir grup tarafından saldırıya uğrayan çiftin otomobili çalındı. Yetkililer güvenlik kameralarının incelendiğini açıkladı.
317 ÖĞRENCİ KAÇIRILDI
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde dün sabah, silahlı kişiler bir yatılı okula saldırı düzenledi. Polis, 3 öğretmenin ve 317 kız öğrencinin kaçırıldığını açıkladı.