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    Şamima için dönüş zor

    'de Yüksek Mahkeme, 2015'te DEAŞ'A katılmak için 'ye giden Şamima Begüm'ün ülkeye dönemeyeceğine hükmetti. Karar dün açıklandı.

    Şamima için dönüş zor
    İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 2015'te DEAŞ'A katılmak için 'ye giden Şamima Begüm'ün ülkeye dönemeyeceğine hükmetti. Karar dün açıklandı.

    TÜRK HEMŞİRE BIÇAKLANDI
    Kuzey Londra'nın bölgesinde Deniz E. ve nişanlısı bıçaklandı. Bir grup tarafından saldırıya uğrayan çiftin otomobili çalındı. Yetkililer güvenlik kameralarının incelendiğini açıkladı.

    317 ÖĞRENCİ KAÇIRILDI
    Nijerya'nın kuzeybatısındaki eyaletinde dün sabah, silahlı kişiler bir yatılı okula saldırı düzenledi. Polis, 3 öğretmenin ve 317 kız öğrencinin kaçırıldığını açıkladı.
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    Haberler Yaşam Şamima için dönüş zor