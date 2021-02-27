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    Peruk ve protez saç satışları patladı! 700 lira istediler...

    Kellik, günümüzde özellikle erkeklerin canını sıktı. Peruk ve protez saç satışları patladı! Bazı sitelerde 100 liradan 285 bin liraya kadar boyasız gerçek saç satılmaya başladı. 'da bir vatandaş da protez saçını satışa çıkardı!

    Çok 'SAÇ'ma
    Kellik, günümüzde özellikle erkeklerin canını sıktı. Peruk ve protez saç satışları patladı! Bazı sitelerde 100 liradan 285 bin liraya kadar boyasız gerçek saç satılmaya başladı. 'da bir vatandaş da protez saçını satışa çıkardı!



    Altına "Saç tamamıyla birinci sınıf insan saçı. Dökülme yoktur, kesimi yapılmıştır. Alan kişinin bantlarını hazırlayıp takması yeterlidir" yazdı. Sadece bir ay kullanabildiği protez saça 700 lira fiyat yazdı.
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    Haberler Yaşam Peruk ve protez saç satışları patladı! 700 lira istediler...