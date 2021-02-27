Louvre’da bir türk! Mihri Müşfik Hanım dünyayı fethetti

Türk kadın ressam olarak tanınan Mihri Müşfik Hanım 1886'da İstanbul'un Kadıköy'deki Dr. Rasimpaşa Konağı'nda dünyaya geldi. Avrupai bir eğitim gördü. Edebiyat, musiki ve resim ile ilgilendi. Yaptığı bir resmi Sultan II. Abdülhamid'e takdim edince Saray Ressamıöğrencisi oldu, kendisinden Beşiktaş Akaretler'deki atölyesinde resim dersleri aldı. İnas (Kız) Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk kadın yöneticisi oldu.1922'demareşal üniformasıyla ayakta olduğu yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir portresini yaptı.isimli tablosu, Fransa'daki ünlükabul edildi. 1927'de ABD'ye gitti. 1954'te hayatını kaybetti. Türkiye'de 32, İtalya'da 36, Fransa'da 23 ve Amerika'da 60'ı aşkın olmak üzereMihri Müşfik Hanım'ın Çingene eseri Louvre'da sergileniyor.Müşfik Hanım'ın doğduğu ev, bugün 3 milyon liraya satılıyor.