Louvre’da bir türk! Mihri Müşfik Hanım dünyayı fethetti

İlk Türk kadın ressam olarak tanınan Mihri Müşfik Hanım 1886'da İstanbul'un Kadıköy'deki Dr. Rasimpaşa Konağı'nda dünyaya geldi. Avrupai bir eğitim gördü. Edebiyat, musiki ve resim ile ilgilendi. Yaptığı bir resmi Sultan II. Abdülhamid'e takdim edince Saray Ressamı Zonaro'nın öğrencisi oldu, kendisinden Beşiktaş Akaretler'deki atölyesinde resim dersleri aldı. İnas (Kız) Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk kadın yöneticisi oldu.
1922'de Mustafa Kemal'i mareşal üniformasıyla ayakta olduğu yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir portresini yaptı. 'Çingene' isimli tablosu, Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'ne kabul edildi. 1927'de ABD'ye gitti. 1954'te hayatını kaybetti. Türkiye'de 32, İtalya'da 36, Fransa'da 23 ve Amerika'da 60'ı aşkın olmak üzere 150 dolayında eseri kayıt altına alınmıştır.
Mihri Müşfik Hanım'ın Çingene eseri Louvre'da sergileniyor.
Müşfik Hanım'ın doğduğu ev, bugün 3 milyon liraya satılıyor.
1922'de Mustafa Kemal'i mareşal üniformasıyla ayakta olduğu yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir portresini yaptı. 'Çingene' isimli tablosu, Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'ne kabul edildi. 1927'de ABD'ye gitti. 1954'te hayatını kaybetti. Türkiye'de 32, İtalya'da 36, Fransa'da 23 ve Amerika'da 60'ı aşkın olmak üzere 150 dolayında eseri kayıt altına alınmıştır.
Mihri Müşfik Hanım'ın Çingene eseri Louvre'da sergileniyor.
Müşfik Hanım'ın doğduğu ev, bugün 3 milyon liraya satılıyor.