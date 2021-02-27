Sosyal medyada binlerce kullanıcı gök taşı düştüğüne dair paylaşımlar yapıyor ve internette gök taşı düştü mü sorusuyla ilgili araştırmalar artışa geçti. On binlerce sosyal medya kullanıcısı arasında yapılan yorumlarda bazı illere meteor düştüğü iddia edildi. Peki, gök taşı düştü mü? Meteor düşmesi nasıl olur? İşte merak edilenler...

GÖK TAŞI MI DÜŞTÜ?

Pek çok ilde göktaşı düştüğü sosyal medyada çok konuşuluyor. Kullanıcılar şimdiye kadar konu hakkında binlerce paylaşımda bulundu. Ancak konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte gök taşı düşmesine dair bilgiler;