Sosyal medyada binlerce kullanıcı gök taşı düştüğüne dair paylaşımlar yapıyor ve internette gök taşı düştü mü sorusuyla ilgili araştırmalar artışa geçti. On binlerce sosyal medya kullanıcısı arasında yapılan yorumlarda bazı illere meteor düştüğü iddia edildi. Peki, gök taşı düştü mü? Meteor düşmesi nasıl olur? İşte merak edilenler...
GÖK TAŞI MI DÜŞTÜ?
Pek çok ilde göktaşı düştüğü sosyal medyada çok konuşuluyor. Kullanıcılar şimdiye kadar konu hakkında binlerce paylaşımda bulundu. Ancak konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
İşte gök taşı düşmesine dair bilgiler;
GÖK TAŞI NEDEN DÜŞER?
Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.
Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.