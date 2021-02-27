Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çanakkale 'da balık avı faciayla bitti

    Çanakkale 'da, balık tutmak için denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, alabora oldu. Olayda tekne sahibi can verirken, 2 uzman erbaş yüzerek kurtuldu.

    Balık avı faciayla bitti
    Çanakkale 'da, balık tutmak için denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, alabora oldu. Olayda tekne sahibi can verirken, 2 uzman erbaş yüzerek kurtuldu.



    TEĞMEN MUSA BULUT


    Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen ve Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş ise denizde kayboldu. Komutanları bulmak için kurtarma çalışması başlatıldı.



    BAŞÇAVUŞ FATİH TOYKUYU
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Çanakkale Gökçeada'da balık avı faciayla bitti