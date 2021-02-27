Çanakkale Gökçeada'da, balık tutmak için denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, alabora oldu. Olayda tekne sahibi Kenan Çarpışantürk can verirken, 2 uzman erbaş yüzerek kurtuldu.
TEĞMEN MUSA BULUT
Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise denizde kayboldu. Komutanları bulmak için kurtarma çalışması başlatıldı.
BAŞÇAVUŞ FATİH TOYKUYU
TEĞMEN MUSA BULUT
Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise denizde kayboldu. Komutanları bulmak için kurtarma çalışması başlatıldı.
BAŞÇAVUŞ FATİH TOYKUYU