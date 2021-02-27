Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin şöhreti sınırları aştı. doğa sever Anneka Svenska da bu ünün peşinden Türkiye'ye yol aldı. Youtube'taki Animal Watch adlı kanaldan yayın yapan Svenska, Sivas'ta Kangal'larla ilgili belgeler yaptı. Kendisi de Kangal besleyen Svenska, "Birçok cins köpek aldık ama hiçbirini Kangalımız kadar sevmedik. Çocuklarımız daha güvenli. Tehdit algıladıkları an Ferrari kadar hızlı oluyorlar. Dünyanın en güçlü ve sadık köpeği" açıklamasını yaptı. Belgeseler YouTube'de izlenme rekorları kırdı.
KORUR KOLLAR
Koruyucu özelliğe sahiptir. Sadakat hisleri gelişmiştir. Bu nedenle koruma ve kıskançlık davranışlarını geliştirirler.Sahiplerine karşı uysal ve cana yakın, tanımadığı kişilere karşı sert ve saldırgan bir görünüme sahiptir.
Zeki hayvanlardır. Hassas ve alıngan bir yapısı vardır.
İri, hızlı ve güçlü köpeklerdir. Bu nedenle cesur ve atak bir karakter sergilerler.
İnsan tepkilerine kolaylıkla karşılık verebilen hayvanlardır.
Sezgileri kuvvetlidir. İyi ve kötü niyetli insanları ayırt edebilirler.
Uysal ve duygusal hayvanlardır.
ÖZELLİKLERİ
HIZ: 50 km/sa (Maximum)
MiZAÇ: Kontrollü, koruyucu, bağımsız, atik, duyarlı, sakin
BOY: Dişi: 72-77 cm, Erkek: 77-86 cm
KiLO: Dişi: 41-54 kg, Erkek: 50-66 kg
RENKLER: Boz, açık dore, gri, sarımsı kahverengi
KORUR KOLLAR
Koruyucu özelliğe sahiptir. Sadakat hisleri gelişmiştir. Bu nedenle koruma ve kıskançlık davranışlarını geliştirirler.Sahiplerine karşı uysal ve cana yakın, tanımadığı kişilere karşı sert ve saldırgan bir görünüme sahiptir.
Zeki hayvanlardır. Hassas ve alıngan bir yapısı vardır.
İri, hızlı ve güçlü köpeklerdir. Bu nedenle cesur ve atak bir karakter sergilerler.
İnsan tepkilerine kolaylıkla karşılık verebilen hayvanlardır.
Sezgileri kuvvetlidir. İyi ve kötü niyetli insanları ayırt edebilirler.
Uysal ve duygusal hayvanlardır.
ÖZELLİKLERİ
HIZ: 50 km/sa (Maximum)
MiZAÇ: Kontrollü, koruyucu, bağımsız, atik, duyarlı, sakin
BOY: Dişi: 72-77 cm, Erkek: 77-86 cm
KiLO: Dişi: 41-54 kg, Erkek: 50-66 kg
RENKLER: Boz, açık dore, gri, sarımsı kahverengi