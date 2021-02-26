Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’un Montmartre’da Bir Sokak Manzarası tablosu 70 milyon liraya alıcı bulacak

    Ünlü ressam 'un Montmartre'da Bir Sokak Manzarası tablosu, 134 yıl sonra görücüye çıktı. Eser, 6.9 milyon sterlin yani 70 milyon liraya alıcı bulacak

    Vay Gogh

    Dünyaca ünlü ressam Vincent , 1887 yılında kardeşi ile birlikte 'nın başkenti 'te yaşadığı dönemde 'Montmarte'da Bir Sokak Manzarası' adlı tabloyu yaptı. 1920 yılında bir koleksiyoner tarafından satın alındı.

    serisine ait tablo, o dönemden bu yana aynı ailede kalırken, hiçbir zaman görücüye çıkmadı. Mart ayında Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarılacak olan eser, öncesinde , ve Paris'te sergilenecek. Tablonun 6.9 milyon sterlin (70 milyon TL) arası bir değerle alıcı bulması bekleniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Van Gogh’un Montmartre’da Bir Sokak Manzarası tablosu 70 milyon liraya alıcı bulacak