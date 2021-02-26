Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh, 1887 yılında kardeşi Theo ile birlikte Fransa'nın başkenti Paris'te yaşadığı dönemde 'Montmarte'da Bir Sokak Manzarası' adlı tabloyu yaptı. 1920 yılında Fransız bir koleksiyoner tarafından satın alındı.

Moulin de la Galette serisine ait tablo, o dönemden bu yana aynı ailede kalırken, hiçbir zaman görücüye çıkmadı. Mart ayında Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarılacak olan eser, öncesinde Londra, Amsterdam ve Paris'te sergilenecek. Tablonun 6.9 milyon sterlin (70 milyon TL) arası bir değerle alıcı bulması bekleniyor.