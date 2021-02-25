SON DAKİKA: Zehir tacirlerine geçit yok: Yağ bidonunda 1.5 kilo esrar ele geçirildi





Öte yandan ekipler tarafından yapılan diğer çalışmalarda ise, Batı illerine giden bir otobüste yapılan kontrolde emanet verilen bir kutu içinde gümrük kaçağı 5 adet cep telefonu ele geçirilirken, F. E. isimli şahsın bilgi veren olarak ifadesi alındı.