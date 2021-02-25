SON DAKİKA: Zehir tacirlerine geçit yok: Yağ bidonunda 1.5 kilo esrar ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında uyuşturucu tacirlerine geçir vermedi.
1.5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler yaptıkları aramada bagaj bölümünde bulunan yağ bidonu içerisinde gizlenmiş vaziyette yaklaşık 1.5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili araç muavini ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Öte yandan ekipler tarafından yapılan diğer çalışmalarda ise, Batı illerine giden bir otobüste yapılan kontrolde emanet verilen bir kutu içinde gümrük kaçağı 5 adet cep telefonu ele geçirilirken, F. E. isimli şahsın bilgi veren olarak ifadesi alındı.