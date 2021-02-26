Uzaktan eğitimin en skandal haberi: Online dayak!

Muğla Milas'ta Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni olan 2 çocuk annesi İlknur Keskin (32), öğrencilerine internet üzerinde ders vermeye başladı. Ancak çok sayıda komşusu, kapısına dayandı.

Grup "Çok gürültü yapıyorsun" diyerek zincir, muşta, çivili sopa ve su borularıyla genç öğretmen ile eşi Serkan Keskin, kız kardeşi Ceren Karaca (25) ve annesi Gülizar Karaca'ya (54) saldırdı. Talihsiz öğretmen ve ailesi, ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Keskin, 5 ay önce menisküs ameliyatı olduğunu belirtip, "Bu nedenle gürültü yapmam diye bir şey söz konusu olamaz" dedi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.