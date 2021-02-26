Mağdur genç kız karakola giderek kendisini darp ederek gasp eden erkek arkadaşı ve yanında getirdiği kişiden şikayetçi oldu.

SOKAK ORTASINDA BAYILTARAK KAÇIRDI AYILDIĞINDA KARŞISINDA 4 ERKEK GÖRDÜ

Olaydan yaklaşık 3 ay sonra yüzüne maske takarak arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisini takip eden I.M., genç kızı bayıltarak araca bindirdi. Bir adreste gözünü açan R.D., karşısında 4 erkek görünce şoke oldu.