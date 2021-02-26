Mısır'dan İstanbul'a eğitim görmek için gelen genç kadın, eğitim merkezinde tanıştığı arkadaşının tecavüz ve gaspına maruz kaldı. Sabah'ın haberine göre; Olay geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Mısır'dan Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen 28 yaşındaki R.D., isimli genç kız kayıt yaptırdığı üniversitenin Türkçe Öğretim Merkezinde kendisi gibi Mısır'dan gelen 29 yaşındaki I.M., ile tanıştı. İkili kısa süre sonra sevgili oldu.
DUŞTA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI
Genç çift, arkadaş grubuyla birlikte Beyoğlu'nda bulunan bir evde yaklaşık 2 hafta birlikte kaldı. Birliktelik sırasında iddiaya göre R.D., duşa girdiği sırada erkek arkadaşı I.M., duşa girerek genç kızla zorla birlikte olmak istedi.
R.D.'nin çığlıklarını duyan arkadaşı O.A., odaya girerek saldırıda bulunan I.M.'yi evden kovdu.