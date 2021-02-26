"ENİŞTEM KARAKOLA GELİNCE KOŞURUZ"

Yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Araca bindirilmek istenen şüpheli, polis ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi arayacağım. Kaçtık, tamam, hatalıyım. Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.

ENİŞTEMİN NUMARASINI GÖNDERİN

Tuzla'da 19 Eylül'de denetimler sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polisleri 'sen zor kullan, o zaman görüşürüz' diyerek tehdit etmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise 'Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin' demesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu.