Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.02.2021 10:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2021 10:17
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da bir 'enişte' vakası daha! Çatıda yakalanan şüpheli polisi tehdit etti

    Son dakika haberi! Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı. Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden biri polis ekiplerine, "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.

    DHA
    İstanbul'da bir 'enişte' vakası daha!

    Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı.

    Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden biri polis ekiplerine, "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.


    Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli otomobil ile kaçmaya başladı.



    ÇATIYA SAKLANDILAR
    Araçlarını 927. Sokak'ta bırakan şüpheliler yaya olarak kaçıp, 932'nci Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısına saklandı. Otomobili bulan polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonrası kaçan şüphelileri çatıda yakaladı.




        RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
        Ayrıca şüphelilerin kaçarken attıkları ruhsatsız tabanca da polis ekiplerince ele geçirildi. 2 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.

        "ENİŞTEM KARAKOLA GELİNCE KOŞURUZ"
        Yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Araca bindirilmek istenen şüpheli, polis ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi arayacağım. Kaçtık, tamam, hatalıyım. Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.

        ENİŞTEMİN NUMARASINI GÖNDERİN
        Tuzla'da 19 Eylül'de denetimler sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polisleri 'sen zor kullan, o zaman görüşürüz' diyerek tehdit etmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise 'Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin' demesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da bir 'enişte' vakası daha! Çatıda yakalanan şüpheli polisi tehdit etti