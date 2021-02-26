Camiden tuvalet kapısı, sokaktan mazgal çalan 2 hırsız tutuklandı

Salihli'deki cadde ve sokaklarda ise Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait yağmur suyu ızgara demirleri çalındı. Polis ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için başlattıkları çalışma sonucu şüpheli A.S.'yi (24) gözaltına aldı.