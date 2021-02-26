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    • 26.02.2021 20:41
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    • 26.02.2021 20:47
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    Camiden tuvalet kapısı, sokaktan mazgal çalan 2 hırsız tutuklandı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde bir camiden kapı, sokaktan ise mazgal hırsızlığı yapıldı. Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanırken, diğerine ise adli işlem yapıldı.

    AA
    Camiden tuvalet kapısı, sokaktan mazgal çaldılar!

    Beşeylül Mahallesi'nde bulunan Yeni Karaman Cami'nde meydana gelen olayda, namaz kılmak için ibadethaneye gelen cemaat, 3 tuvalet kapısının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimliği belirlenen şüpheli A.S. (24), Gaziler Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., tutuklandı.

    HIRSIZLIĞIN BÖYLESİ

    Salihli'deki cadde ve sokaklarda ise Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait yağmur suyu ızgara demirleri çalındı. Polis ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için başlattıkları çalışma sonucu şüpheli A.S.'yi (24) gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.S., tutuklanırken, çalıntı yağmur suyu ızgaralarını satın alan İ.Y. (60) hakkında ise 'suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi' suçundan adli işlem yapıldı.

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