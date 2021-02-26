Camiden tuvalet kapısı, sokaktan mazgal çalan 2 hırsız tutuklandı

Beşeylül Mahallesi'nde bulunan Yeni Karaman Cami'nde meydana gelen olayda, namaz kılmak için ibadethaneye gelen cemaat, 3 tuvalet kapısının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimliği belirlenen şüpheli A.S. (24), Gaziler Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., tutuklandı.
HIRSIZLIĞIN BÖYLESİ
Salihli'deki cadde ve sokaklarda ise Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait yağmur suyu ızgara demirleri çalındı. Polis ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için başlattıkları çalışma sonucu şüpheli A.S.'yi (24) gözaltına aldı.