Ordu'da seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu, 12 kişiyi katletti. Tutuklanan Çayıroğlu'nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Canavar, Sabri (68), Hasan (53), Zahide Güneş (59), Senayi (54) ve Ümit Türedi'yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ZİMMETÇİ MÜDÜR YAKALANDI
Eskişehir'de İcra Müdürlüğü'nün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği gerekçesi ile aranan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polise teslim oldu. Şahsın zimmetine geçirdiği paraları ise bankalar üzerinden 4 arkadaşının hesabına aktardığı ortaya çıktı. 5 kişi gözaltına alındı.
PITBULLU İÇİN İNTİHARA KALKTI
Karaman'da yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, bir araçtaki beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeğe el koymak istedi. Köpeğini vermek istemeyen kadın, başına silah dayadı. "Pitbullumu alırsanız kendimi vururum" dedi. Ekipler tarafından sakinleştirildi. Araç sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştırıldı.