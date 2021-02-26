BENİ AL KORKUYORUM

İzmir'de Ayşe Nazlı Kınacı (20), yeni tanıştığı Taylan Özgür İmal tarafından boğularak katledildi. Genç kızın, öldürülmeden önce arkadaşı Özlem Ö.'ye, "Beni al, korkuyorum" yazılı mesajlar ile "Beni bırak" çığlığı attığı ortaya çıktı. Ayrıca ses kayıtları ile bulunduğu yerin konum bilgileri gönderdiği belirlendi.