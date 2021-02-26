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    'da seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na ceza yağdı (Yaşam haberleri)

    'da seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu, 12 kişiyi katletti. Tutuklanan Çayıroğlu’nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Canavar, (68), Hasan (53), (59), ayi (54) ve ’yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Seri katile seri ceza

    Ordu'da seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu, 12 kişiyi katletti. Tutuklanan Çayıroğlu'nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Canavar, Sabri (68), Hasan (53), Zahide Güneş (59), Senayi (54) ve Ümit Türedi'yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    ZİMMETÇİ MÜDÜR YAKALANDI
    Eskişehir'de İcra Müdürlüğü'nün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği gerekçesi ile aranan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polise teslim oldu. Şahsın zimmetine geçirdiği paraları ise bankalar üzerinden 4 arkadaşının hesabına aktardığı ortaya çıktı. 5 kişi gözaltına alındı.

    PITBULLU İÇİN İNTİHARA KALKTI
    Karaman'da yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, bir araçtaki beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeğe el koymak istedi. Köpeğini vermek istemeyen kadın, başına silah dayadı. "Pitbullumu alırsanız kendimi vururum" dedi. Ekipler tarafından sakinleştirildi. Araç sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştırıldı.

        BENİ AL KORKUYORUM
        İzmir'de Ayşe Nazlı Kınacı (20),         yeni tanıştığı Taylan Özgür İmal tarafından boğularak katledildi. Genç kızın, öldürülmeden önce arkadaşı Özlem Ö.'ye, "Beni al, korkuyorum" yazılı mesajlar ile "Beni bırak" çığlığı attığı ortaya çıktı. Ayrıca ses kayıtları ile bulunduğu yerin konum bilgileri gönderdiği belirlendi.

        YOK ARTIK
        Adana'da Fatma Bebek (20), koca şiddetine dayanamayarak 3. kattan atladı. İki ayağı, sağ kolu ve beli kırıldı. Can ise, "Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım" dedi.

        KARA SEVDE
        Konya'da henüz 1 yaşındayken ağır bir nöbet geçiren Sevde'nin (19) yapılan kontrolleri sonucunda beyninde kötü huylu tümör tespit edildi. Bu süreçte 10 kez beyin ameliyatı geçirdi. Durumu ağırlaşan Sevde, 4 gündür yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak dün sabah kurtarılamadı. TOLGA YANIK.

            HARTVİN
            Borçka'da             inşaatın temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı yıkıldı. Duvar ve kayan topraklar nedeniyle alanda çalışma yapan kepçenin bir kısmı toprağa gömüldü. Operatör, son anda iş makinesini terk ederek yara bile almadan kurtuldu. Çökmenin meydana geldiği alanın üst taraftaki bulunan 14 katlı binada yaşayan 52 hane tedbir amaçlı tahliye edildi. Apartmanın durumu, akademisyenlerin hazırlayacağı rapor sonucu belirlenecek.
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            Haberler Yaşam Ordu'da seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na ceza yağdı (Yaşam haberleri)