İOS VE ANDROID İLE NUMARA ENGELLEME İŞLEMİ

İOS ve Android ile numara engelleme işlemi Samsung, Xiaomi veya Iphone kullanıcıları istenmeyen mesajları engellemek ve B kodlu mesajları engellemek için aşağıda yer alan adımları takip edebilirler. IOS işletim sistemine sahip telefonunuzun mesajlar bölümüne giriş yaptıktan sonra istemediğiniz mesaja tıklayın ve INFO tuşuna tıklayarak o numaran gelen aramaları ve mesajları engelleyebilirsiniz. Android işletim sistemli telefonunuzun ayarlar bölümüne girdikten sonra mesaj engelle seçeneğine tıklayın ve istemediğiniz numaraları engelleyin.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SMS ŞİKAYET ETMEK

Tüketicilerin izni olmadan gönderilen mesajları, sesli aramaları ve postaları "Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi" (TİSS)'e şikayet edebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için; E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifteniz ile giriş yaptıktan sonra sorgulamaya kısa mesaj şikayet bildir, arama yap gibi seçenekler bulunur. Şikayet etmek istediğiniz bölümü seçeneklerden seçin. Açılan ekranda ileti tarihini, saatini, başlığını ve içeriğini yazarak başvuru işlemi yapabilirsiniz. Yaptığınız bütün şikayetleri TİSS ile takip edebilirsiniz ve numara engelleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.