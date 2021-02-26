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    • Yaşam
    • 26.02.2021 13:10
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    • 26.02.2021 13:10
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    Pek çok kişi istemediği numaralardan aldığı mesajlar nedeniyle isyan ediyor ve dolayısıyla gündemde sıkça ? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki bunun bir yöntemi var mı? Konuyla ilgili 7 Ocak’ta hizmete açılan “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi” vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan milyonlarca kişiyi yakından etkileyen önemli açıklamalarda bulundu. Peki ? İşte istenmeyen SMS şikayetleriyle ilgili merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    İstenmeyen SMS şikayet hattı var mı?

    İstenmeyen SMS şikayet hattı var mı? İstenmeyen SMS'ler için şikayet kaydı nasıl oluşturulur 2021? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatandaşlar tanımadıkları numaralardan ya da istenmeyen ilgi duymadıkları alanlardan gelen mesajlardan rahatsızlık duyuyor ve bu mesajlardan kurtulmak istiyor. Peki istenmeyen SMS'lerden kurtulma yolları nelerdir, konuyla ilgili şikayet hattı var mı? işte tüm detaylar…

    İOS VE ANDROID İLE NUMARA ENGELLEME İŞLEMİ

    İOS ve Android ile numara engelleme işlemi Samsung, Xiaomi veya Iphone kullanıcıları istenmeyen mesajları engellemek ve B kodlu mesajları engellemek için aşağıda yer alan adımları takip edebilirler. IOS işletim sistemine sahip telefonunuzun mesajlar bölümüne giriş yaptıktan sonra istemediğiniz mesaja tıklayın ve INFO tuşuna tıklayarak o numaran gelen aramaları ve mesajları engelleyebilirsiniz. Android işletim sistemli telefonunuzun ayarlar bölümüne girdikten sonra mesaj engelle seçeneğine tıklayın ve istemediğiniz numaraları engelleyin.

    E-DEVLET ÜZERİNDEN SMS ŞİKAYET ETMEK

    Tüketicilerin izni olmadan gönderilen mesajları, sesli aramaları ve postaları "Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi" (TİSS)'e şikayet edebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için; E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifteniz ile giriş yaptıktan sonra sorgulamaya kısa mesaj şikayet bildir, arama yap gibi seçenekler bulunur. Şikayet etmek istediğiniz bölümü seçeneklerden seçin. Açılan ekranda ileti tarihini, saatini, başlığını ve içeriğini yazarak başvuru işlemi yapabilirsiniz. Yaptığınız bütün şikayetleri TİSS ile takip edebilirsiniz ve numara engelleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

    "2 MİLYON VATANDAŞ BAŞVURU YAPTI"

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2 milyon vatandaşın iys.org.tr sistemine giriş yaptığını ve 32.2 milyona yakın ret, 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini duyurdu.

    Vatandaşlar, firma ve markalardan gelen pazarlama mesajı, e-posta ve çağrıları reddetmesi için Ticaret Bakanlığı'nca yaşama geçirilen İYS üzerinden basit ve pratik şekilde istemediği iletilerden kurtuldu. Arama ve iletileriyle bezdiren firmaları şikâyet etmek isteyenlere tanınan süre de önceki gün doldu.

    İstenmeyen iletilerden kurtulmak isteyen kişiler kendisine mesaj gönderme izni verdiği hizmet sağlayıcı sayısını görünce hayrete düşerken, izinlerin büyük bölümünü iptal etmeyi tercih etti. Sisteme girerek, ister mesaj ister telefon araması ya da ikisi birlikte iptal edilebilirken, şirketlerin ret bildirimini takiben üç iş günü içinde ticari elektronik ileti göndermeyi durdurması gerekiyor.

    Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sistem üzerinden 300 bine yakın da onay işlemi gerçekleştiğini bildiren Pekcan, bundan sonra da vatandaşların ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet Kapısı'ndan veya www.iys.org. tr adresinden değiştirebileceklerini kaydetti.

        İYS UYGULAMASI HAKKINDA

        İYS, 1 Mayıs 2015'te yürürlüğe giren elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin yönetmelik kapsamında sunulan bir veri tabanı sistemi. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikâyetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkân tanıyor.

        İYS NASIL KULLANILIR?

        Sesli arama, e-posta veya sms gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemi'ne kaydolmak zorundadır.

        İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor.

        Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.

        Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz.

        Size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.

        İYS İSTENMEYEN MESAJ ENGELLEME İŞLEMİ

        SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.

        Sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratın.

        "Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Aydınlatma Metni`ni okuyup onaylamanız gerekiyor.

        e-Devlet üzerinden tek tek SMS onaylarınızı inceleyip düzenleyebilirsiniz.
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        Haberler Yaşam İstenmeyen SMS şikayet hattı var mı? İstenmeyen SMS’ler için şikayet kaydı nasıl oluşturulur 2021?