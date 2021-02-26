İstenmeyen SMS şikayet hattı var mı? İstenmeyen SMS'ler için şikayet kaydı nasıl oluşturulur 2021? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatandaşlar tanımadıkları numaralardan ya da istenmeyen ilgi duymadıkları alanlardan gelen mesajlardan rahatsızlık duyuyor ve bu mesajlardan kurtulmak istiyor. Peki istenmeyen SMS'lerden kurtulma yolları nelerdir, konuyla ilgili şikayet hattı var mı? işte tüm detaylar…
İOS VE ANDROID İLE NUMARA ENGELLEME İŞLEMİ
İOS ve Android ile numara engelleme işlemi Samsung, Xiaomi veya Iphone kullanıcıları istenmeyen mesajları engellemek ve B kodlu mesajları engellemek için aşağıda yer alan adımları takip edebilirler. IOS işletim sistemine sahip telefonunuzun mesajlar bölümüne giriş yaptıktan sonra istemediğiniz mesaja tıklayın ve INFO tuşuna tıklayarak o numaran gelen aramaları ve mesajları engelleyebilirsiniz. Android işletim sistemli telefonunuzun ayarlar bölümüne girdikten sonra mesaj engelle seçeneğine tıklayın ve istemediğiniz numaraları engelleyin.
E-DEVLET ÜZERİNDEN SMS ŞİKAYET ETMEK
Tüketicilerin izni olmadan gönderilen mesajları, sesli aramaları ve postaları "Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi" (TİSS)'e şikayet edebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için; E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifteniz ile giriş yaptıktan sonra sorgulamaya kısa mesaj şikayet bildir, arama yap gibi seçenekler bulunur. Şikayet etmek istediğiniz bölümü seçeneklerden seçin. Açılan ekranda ileti tarihini, saatini, başlığını ve içeriğini yazarak başvuru işlemi yapabilirsiniz. Yaptığınız bütün şikayetleri TİSS ile takip edebilirsiniz ve numara engelleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
"2 MİLYON VATANDAŞ BAŞVURU YAPTI"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2 milyon vatandaşın iys.org.tr sistemine giriş yaptığını ve 32.2 milyona yakın ret, 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini duyurdu.
Vatandaşlar, firma ve markalardan gelen pazarlama mesajı, e-posta ve çağrıları reddetmesi için Ticaret Bakanlığı'nca yaşama geçirilen İYS üzerinden basit ve pratik şekilde istemediği iletilerden kurtuldu. Arama ve iletileriyle bezdiren firmaları şikâyet etmek isteyenlere tanınan süre de önceki gün doldu.
İstenmeyen iletilerden kurtulmak isteyen kişiler kendisine mesaj gönderme izni verdiği hizmet sağlayıcı sayısını görünce hayrete düşerken, izinlerin büyük bölümünü iptal etmeyi tercih etti. Sisteme girerek, ister mesaj ister telefon araması ya da ikisi birlikte iptal edilebilirken, şirketlerin ret bildirimini takiben üç iş günü içinde ticari elektronik ileti göndermeyi durdurması gerekiyor.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sistem üzerinden 300 bine yakın da onay işlemi gerçekleştiğini bildiren Pekcan, bundan sonra da vatandaşların ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet Kapısı'ndan veya www.iys.org. tr adresinden değiştirebileceklerini kaydetti.