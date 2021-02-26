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    • 26.02.2021 22:07
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    • 26.02.2021 22:50
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    açıklarında faciası! Ölü ve kayıplar var...

    'nin ilçesi açıklarında faciası yaşandı. İçinde 5 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi öldü, kayıp iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

    Gökçeada açıklarında tekne faciası!

    'nin ilçesi açıklarında faciası yaşandı.

    FİBER TEKNE BATTI
    ndan yapılan açıklamada, Gökçeada Laz koyu önlerinde içinde 5 kişi bulunan özel bir fiber teknenin battığı, iki kişinin yüzerek karaya çıktığı, diğer 3 kişinin kayıp olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Açıklamada, olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan 2 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

    Olayda kurtulan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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