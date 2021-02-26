NADİR DOSTLUK

Akile Işın'ın en yakın dostu Safiye Nadir'di... Safiye Nadir, işadamı Asil Nadir'in annesiydi. İki yakın dost olan Işın ve Nadir, KKTC için tüm imkanlarını seferber etmişti. Safiye Nadir de Akile Işın gibi çeşitli okullar açarak topluma destek olan Safiye Nadir, birçok alanda yaptığı yardımlarla biliniyordu.