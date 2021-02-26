Yavru Vatan, çok önemli bir ismini kaybetti. Hayatı filmleri aratmayan Akile Işın, yaşamını yitirdi. İngiltere'deki Türk toplumu arasında iz bırakan Işın, 95 yaşında Corona'ya yenildi.
Işın Londra'da toprağa verilirken geride kalan hikayesi tam anlamıyla filmlikti... Akile Işın 4 Kasım 1925'de eski ismi Kırnı, yeni ismi Pınarbaşı Köyü'nde dünyaya geldi. Babası köyün zenginlerinden Nihat Menteş, annesi Nazif hanımdı. Annesi, Akile Hanım 2,5 yaşındayken vefat ettiğinden babaannesinin yanında büyüdü.
Okuldaki başarılarından ötürü aldığı burs ona İngiltere'nin en önemli üniversitelerinden Cambridge'in kapılarını açtı. 1945'te İngiltere'nin bursuyla Cambridge Univeristy/Homerton College'de öğretmenlik, daha sonra hukuk okudu.