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    , 'nin bir köyünde doğdu: Başarıyla dolu 95 yıl yaşadı

    , 'nin bir köyünde doğdu. 'ne bursla kabul edilen ilk Türk kadın oldu. Vatanına okullar kurdu. 'in annesi en yakın dostuydu... Corona nedeniyle hayata gözlerini yumdu...

    Akile Hanım'ın nadir hikayesi

    Yavru Vatan, çok önemli bir ismini kaybetti. Hayatı filmleri aratmayan Akile Işın, yaşamını yitirdi. İngiltere'deki Türk toplumu arasında iz bırakan Işın, 95 yaşında Corona'ya yenildi.

    Işın Londra'da toprağa verilirken geride kalan hikayesi tam anlamıyla filmlikti... Akile Işın 4 Kasım 1925'de eski ismi Kırnı, yeni ismi Pınarbaşı Köyü'nde dünyaya geldi. Babası köyün zenginlerinden Nihat Menteş, annesi Nazif hanımdı. Annesi, Akile Hanım 2,5 yaşındayken vefat ettiğinden babaannesinin yanında büyüdü.

    Okuldaki başarılarından ötürü aldığı burs ona İngiltere'nin en önemli üniversitelerinden Cambridge'in kapılarını açtı. 1945'te İngiltere'nin bursuyla Cambridge Univeristy/Homerton College'de öğretmenlik, daha sonra hukuk okudu.

        Kıbrıs'ta ilk Türk Kız Koleji'nin kurulmasına öncülük etti. Akile Hanım mezun olduktan sonra Kıbrıs'a döndü ve ilk Türk Kız Kolejinin temellerini attı. 1956 yılında Türkiye'de Diş Hekimliğinden mezun olan Osman Işın beyle evlendi.

        Kıbrıs'taki olaylardan dolayı Londra'ya yerleşmeye karar verdiler. Başarı ve yardımlarla dolu 95 yıl yaşayan Akile Hanım, Londra'da yaşamını yitirdi.

        NADİR DOSTLUK
        Akile         Işın'ın en yakın dostu Safiye Nadir'di... Safiye Nadir, işadamı Asil Nadir'in annesiydi. İki yakın dost olan Işın ve Nadir, KKTC için tüm imkanlarını seferber etmişti. Safiye Nadir de Akile Işın gibi çeşitli okullar açarak topluma destek olan Safiye Nadir, birçok alanda yaptığı yardımlarla biliniyordu.

            Fitnet Zeynel ve Safiye Nadir (Asil Nadir'in annesi) ile birlikte derneğin kurucu üyesi olan Akile Nihad Işın, ilk 10 yıl başkanlığını üstlendiği TWPA'in halen onursal başkanıydı.
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