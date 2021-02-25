Öğretmene şiddet! 3 araba dolusu insan saldırdı

Daha önceleri de bir çok kez meydana geldi. Birçok öğretmen arkadaşımız mesleklerinden dolayı görevlerini yerine getirirken, birçok sorunla karşılaştılar. İnşallah bu son olur. Bir daha tekrarı olmaz. Bu tür olaylar insanın toplumun vicdanını yaralamaktan, acı vermekten başka hiçbir şeye yaramıyor. Konu yargıya taşındı. Eşimin çapraz bağlarında kopma var. Belki ameliyatta olacak. 3 araba dolusu insan tarafından saldırıya uğradık" dedi.