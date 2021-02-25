Öğretmene şiddet! 3 araba dolusu insan saldırdı

Milas'ta Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan İlknur Keskin, iddiaya göre evde canlı ders yapmasından rahatsızlık duyan komşuları tarafından darp edildi. Eşi S. K. eşinin kız kardeşi C.K. ve annesi G.K. ile birlikte saldırıya maruz kalan öğretmen İlknur Keskin için Milas'ta görev yapan öğretmenler ve eğitim sendikaları bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
Eğitim Bir Sen İlçe Temsilcisi Ahmet Öcal Kavukoğlu, Türk Eğitim Sen Temsilcisi Muzaffer Kafalı, Eğitim Sen Temsilcisi Sinan Coşkun, Eğitim İş Temsilcisi Şahin Bilgi ile sendika üyeleri öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ortak basın açıklaması İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün burada toplumsal bir sorun olan şiddeti kınamak ve her ne sebeple olursa olsun oluşmasının önüne geçmek için toplandık.
Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyetin ilk yıllarında Mülki İdari Amirlerine öğretmenleri şehrin girişinde karşılayacaksınız' talimatını verdiği ve önemsediği bir meslek grubunun mensubu iken toplumun geleceği olan öğrencilerimize ışık olmak düsturuyla hareket eden bir anlayışın şiddete maruz kaldığı bir dönemi yaşamış bulunuyoruz. Öğretmenlik; samimiyetin, özverinin, vefanın, çilenin, zora talip olmanın adıdır.