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    • 25.02.2021 16:47
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    • 25.02.2021 16:49
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    'nun ölümünde sır perdesi aralanıyor! İşte ortaya çıkan detay

    Son dakika haberi: Ünlü psikolog ve yazar , aort damarının yırtılması sonucu 83 yaşında hayata gözlerini kapamıştı. Doğan Cüceloğlu’nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ise yeni bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği anlaşıldı.

    Cüceloğlu'nun ölümünde ortaya çıkan yeni detay

    Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

    Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunulmuş, ilk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlenmişti.

    GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevli savcı ile birlikte adli tabip olay yerinde inceleme yapmış, Olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği saptandı.

        Bu kapsamda, 13.30-14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

        DOSYAYA SUNULDU
        Görüntülerde Cüceloğlu'nun ikamet ettiği apartmana şüpheli bir şahsın girmediği belirlendi. Görüntüleri inceleyen emniyet müdürlüğü tarafından, kayda alınan tutanak dosyaya sunuldu.
            Haberler Yaşam Doğan Cüceloğlu'nun ölümünde sır perdesi aralanıyor! İşte ortaya çıkan detay