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    Ümitcan’a 10 yıl uygun görüldü (Yaşam haberleri)

    davasının baş şüphelisi , uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. 11 Ocak’ta tutuklanan Uygun ile . hakkında “uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek” suçundan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Ümitcan’a 10 yıl uygun görüldü

    Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. 11 Ocak'ta tutuklanan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    ENGELLİ AİLEYE DEHŞETİ YAŞATTI
    Antalya'da A.Y, evlerinin önünde park meselesi nedeniyle yüzde 90 engelli Mümin Kara (58) ve yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50) ile kavga etti. Vicdansız, çift ile birlikte 2 çocuğunu darp etti. Yoğun bakıma alınan Mümin Kara'nın, sağ gözünün görme işlevini kaybedebileceği belirtildi.

    5 LİRA İÇİN 3 BIÇAK DARBESİ
    Samsun'da S.T. (23), yürüyüşe çıkan özel güvenlik görevlisi M.Y.'den (38) 5 TL istedi. Vermeyince de 3 kez bıçakladı. Kısa sürede yakalanan saldırganın, yaralı güvenlik görevlisine "Benden şikayetçi olma" diye seslenmesi dikkat çekti.

        DENİZANASI İSTİLASI
        İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. Boğazın kıyı şeridi, büyüklü küçüklü binlerce denizanasıyla beyaza büründü. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Bu mevsimsel bir olay. Denizanasının bu kadar çok olması, onlarca yılın bir sonucu aslında. Sadece 1-2 yılın ya da plastik sorunu çıktı bunun bir sonucu değil. Onlarca yılın, yanlış yapılan uygulamaların bir sonucu. Biz şimdi bu sonucu yaşıyoruz. Manzara şu an normal çünkü denizanaları Marmara Denizi'nde yoğun olarak bulunan türler bu mevsimlerde. İşte en son kasım ayında bir artış gösterdiler" dedi.

        SON FOTOĞRAF
        Antalya'da         doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği 17 Şubat'tan bir gece önce, talihsiz kadının, annesi Nurdan Kaçar'ın doğum gününde bir araya geldiği son görüntüleri ortaya çıktı. Kızı diyetisyen olduğu için yediklerine çok dikkat ettiğini anlatan anne Nurdan Kaçar, kızının o gece uzun zamandan sonra yaş pasta yediğini söyledi. Kaçar, kızı ve damadının, yaklaşan 3'üncü evlilik yıl dönümleri için Saklıkent Kayak Merkezi'nden tatil için yer baktıklarını da belirtti.
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        Haberler Yaşam Ümitcan’a 10 yıl uygun görüldü (Yaşam haberleri)