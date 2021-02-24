Ümitcan’a 10 yıl uygun görüldü (Yaşam haberleri)

Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. 11 Ocak'ta tutuklanan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
ENGELLİ AİLEYE DEHŞETİ YAŞATTI
Antalya'da A.Y, evlerinin önünde park meselesi nedeniyle yüzde 90 engelli Mümin Kara (58) ve yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50) ile kavga etti. Vicdansız, çift ile birlikte 2 çocuğunu darp etti. Yoğun bakıma alınan Mümin Kara'nın, sağ gözünün görme işlevini kaybedebileceği belirtildi.
5 LİRA İÇİN 3 BIÇAK DARBESİ
Samsun'da S.T. (23), yürüyüşe çıkan özel güvenlik görevlisi M.Y.'den (38) 5 TL istedi. Vermeyince de 3 kez bıçakladı. Kısa sürede yakalanan saldırganın, yaralı güvenlik görevlisine "Benden şikayetçi olma" diye seslenmesi dikkat çekti.