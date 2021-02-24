Sultan Abdülmecid'in soyundan gelen Burhaneddin Cem Efendi'nin hikayesi yürek burktu

İstanbul Beşiktaş'taki Feriye Sarayı'nda doğdu. Şehzade Burhaneddin Cem Efendi'nin babası İbrahim Tevfik Efendi, Sultan Abdülmecid'in padişah olmayan oğullarından Mehmed Burhaneddin Efendi'nin oğlu olan Burhaneddin Cem Efendi sürgünden önce İstanbul'da doğan iki kişiden biriydi.

Araştırmacı Kerime Senyücel, TBMM'nin 3 Mart 1924 günü aldığı kararla kadın, erkek, çocuk tüm fertleri yurt dışına çıkarılan Osmanlı ailesinin sürgündeki yaşamını kitaplaştırdı.

"Hanedan'ın Sürgün Öyküsü- Başucumda Bir Avuç Vatan Toprağı" adlı kitap, Timaş Yayınları'ndan çıktı. Kitapta, Burhaneddin Cem, Sultan I. Abdülmecid'in torunu İbrahim Tevfik Efendi ile 1878-1879 Osmanlı- Rus Harbi'yle adını duyuran Çürüksulu Bahri Paşa'nın kızı Şadiye Hanım'ın oğulları olarak 2 Şubat 1920'de dünyaya geldi. Sürgün yolculuğu Sirkeci'den kalkan Orient Ekspres'le başladığında, henüz 4 yaşındaydı. Uzun süre Paris'te yaşadılar...

11 yaşına geldiğinde, 57 yaşındaki babası İbrahim Tevfik Efendi'yi kaybetti. Annesi bir Amerikalıyla evlenmişti. 1941'de annesinin yanına gitti... New York'ta yaşamaya başladı. Asker olmaya karar verdi...

Burhaneddin Cem, askerlikten ayrıldıktan sonra dedektif oldu. William S. Burn Dedektiflik Ajansı'nda 20 yıl çalıştı. 1974'te Osmanlı erkeklerine henüz af çıkmamışken, gizlice Türkiye'ye geldi ve dedesi Çürüksulu Bahri Paşa'nın savaşta Ruslar'dan aldığı Kars, Ardahan ve Batum'u gezdi... Biri erkek, diğeri kız iki evlatları oldu.