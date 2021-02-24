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    Sultan Abdülmecid'in soyundan gelen Burhaneddin Cem Efendi'nin hikayesi yürek burktu

    Osmanlı hükümdarı Sultan Abdülmecid’in soyundan gelen Burhaneddin Cem Efendi, 2008’de ’ta vefat etti. Vatanına hasret yaşayan Burhaneddin Cem’in gizlice ve ’a geldiği ortaya çıktı.

    Gizlice geldi vatanını gezdi

    İstanbul Beşiktaş'taki 'nda doğdu. Şehzade Burhaneddin Cem Efendi'nin babası , Sultan Abdülmecid'in padişah olmayan oğullarından 'nin oğlu olan Burhaneddin Cem Efendi sürgünden önce 'da doğan iki kişiden biriydi.

    Araştırmacı , TBMM'nin 3 Mart 1924 günü aldığı kararla kadın, erkek, çocuk tüm fertleri yurt dışına çıkarılan Osmanlı ailesinin sürgündeki yaşamını kitaplaştırdı.

    "Hanedan'ın Sürgün Öyküsü- Başucumda Bir Avuç Vatan Toprağı" adlı kitap, 'ndan çıktı. Kitapta, Burhaneddin Cem, Sultan I. Abdülmecid'in torunu İbrahim Tevfik Efendi ile 1878-1879 Osmanlı- Rus Harbi'yle adını duyuran Çürüksulu Bahri Paşa'nın kızı Şadiye Hanım'ın oğulları olarak 2 Şubat 1920'de dünyaya geldi. Sürgün yolculuğu 'den kalkan 'le başladığında, henüz 4 yaşındaydı. Uzun süre 'te yaşadılar...

    11 yaşına geldiğinde, 57 yaşındaki babası İbrahim Tevfik Efendi'yi kaybetti. Annesi bir Amerikalıyla evlenmişti. 1941'de annesinin yanına gitti... 'ta yaşamaya başladı. Asker olmaya karar verdi...

    Burhaneddin Cem, askerlikten ayrıldıktan sonra dedektif oldu. William S. Burn Dedektiflik Ajansı'nda 20 yıl çalıştı. 1974'te Osmanlı erkeklerine henüz af çıkmamışken, gizlice 'ye geldi ve dedesi Çürüksulu Bahri Paşa'nın savaşta Ruslar'dan aldığı , ve 'u gezdi... Biri erkek, diğeri kız iki evlatları oldu.

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