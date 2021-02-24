Paylaşımda, "Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video tonbalıklarının paketleme aşamasını gösteriyor. İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece tonbalığı, zeytinyağı ve tuz var" ifadelerine de yer verildi. İlgili videoya yüzlerce yorum yapıldı.



DARDANEL'DEN AÇIKLAMA: TAMAMEN EL ÜRETİMİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay sonrasında tonbalıklarının üreticisi Dardanel tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Plastik eldivenlerin konserve üretim süreçlerinde kullanılmaması tüm dünyada gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulamadır. Plastik eldivenlerin kolay yırtılabilir ve parçalanabilir bir malzeme olmasından dolayı son üründe yabancı madde bulaşı riski oluşturduğu bir gerçektir.