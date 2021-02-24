Bir üretim tesisinde süt kazanının içine girip banyo yapan kişi ve salça üretim tesislerinde salça kazanının içine giren bir çalışandan sonra şimdi de tonbalıklarının elle paketlenmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal medyada elle üretimin hijyen olmadığı iddiaları dolaşırken şirketten yapılan açıklamada "elle üretimin doğal ve gıda koteksine uygun olduğu" belirtildi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Dün Twitter'da bir hesap tarafından paylaşılan videoda, tonbalıklarının paketlenme aşamasında elle işlem yapıldığı görülüyor. Tüm çalışanların maske ve siperlik taktığı halde eldiven takmadığı dikkat çekiyor.