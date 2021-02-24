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    • Yaşam
    • 24.02.2021 08:44
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    • 24.02.2021 08:44
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    ’da bir şahıs arıza yapan aracını döküp yaktı

    ’da arıza yapan aracını döküp yakan şahıs, söndürülene kadar aracının başından ayrılmadı. Yangın sonucu hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden alınırken, S.A.’ya 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı' gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

    Çalışmayan aracını ateşe verdi!

    Olay, 'un ilçesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinden çıktıktan sonra aracı arızalanan S.A. sinirlenerek otomobiline döküp ateşe verdi.



    Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından bölge patlama tehlikesine karşı abluka altına alındı. Polis ekipleri şahsı olay yerinden uzaklaştırmak istese de S.A. yanan aracının başından ayrılmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldükten sonra S.A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



    Yangın sonucu hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden alınırken, S.A.'ya 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı' gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

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    Haberler Yaşam Samsun’da bir şahıs arıza yapan aracını benzin döküp yaktı