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    • Yaşam
    • 23.02.2021 14:39
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    • 23.02.2021 14:39
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    Bir üretim firmasında çekilen elle paketleme görüntüleri sosyal medyada tepki çekti

    üreten bir firmanın imalathanesinden görüntüler sosyal medyaya sızdı. Elle dolum yapıldığı açıkça görülen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Birçok kullanıcı, firmaların övünçle kullandığı "el değmeden üretilmiştir" sloganlarını tiye alarak, "demek ki el değiyormuş" yorumları yaptı.

    Ton balığı firmasında tepki çeken görüntü

    Sosyal medyada sık sık gündeme gelen, gıda firmalarının hijyen kurallarını hiçe saydığı görüntülere bir yenisi daha eklendi. Konserve ton balığı üreten bir firmanın imalathanesinden görüntüler sosyal medyaya sızdı.



    ŞOK GÖRÜNTÜ: ELLERİYLE PAKETLİYORLAR
    Söz konu görüntülerde, imalathane çalışanlarının eldiven kullanmadan ton balıklarını elleriyle paketledikleri görüldü. Bir anda binlerce kez paylaşılan görüntülere tepki yağdı.




    "DEMEK Kİ EL DEĞİYORMUŞ"
    Birçok kullanıcı ise, firmaların övünçle kullandığı "el değmeden üretilmiştir" sloganlarını tiye alarak, "demek ki el değiyormuş" yorumları yaptı.
        Haberler Yaşam Bir ton balığı üretim firmasında çekilen elle paketleme görüntüleri sosyal medyada tepki çekti