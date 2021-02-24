Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.02.2021 16:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2021 16:53
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'ta vaka sayıları arttı! Düğün ve nikahlar ertelendi! Spor salonları hayvan pazarları kapandı

    Son dakika haberi: Bakanı 'nın duyurduğu tabloya göre, 15-21 Şubat'ta oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan 'ta, ve Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı. Vali , 10 gün süresince düğün ve nikahların ertelendiğini, spor salonları ve hayvan pazarlarının ise kapatıldığını söyledi.

    DHA
    O ilde vakalar arttı! Düğünler ertelendi, pazarlar kapandı

    Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat aldı.

    Tokat, geçen hafta 118,52 ile 8'inci sıradayken, bu hafta 149,20 ile 6'ncı sıraya yükseldi. Vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte il genelinde yeni tedbirler alındı. Tokat'ta, 10 gün süreyle düğün ve nikahlar ertelendi ayrıca spor salonları ile hayvan pazarları kapatıldı.

    "CENAZE VE TAZİYELERDE DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"
    Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu da Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.

        Denetimler sonrası Vali Ozan Balcı, İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Vali Balcı, il genelindeki vaka artışının taziyelerden kaynaklandığını belirterek,

        "Vatandaşlarımızın özellikle hafta sonu yasaklarına dikkat etmelerini istiyoruz.

            Cenazelerde ve taziyelerde dikkat etmemiz lazım çünkü en çok bu sebepten kaynaklanıyor. Bunlara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor.

            Bu konuyla alakalı bir kısım kararlar aldık. 10 gün boyunca hayvan pazarlarını kapatacağız.

            10 gün boyunca düğün ve nikahların yapılmasını istemiyoruz. Bununla ilgili karar aldık.

                Haberler Yaşam SON DAKİKA: Tokat'ta vaka sayıları arttı! Düğün ve nikahlar ertelendi! Spor salonları hayvan pazarları kapandı