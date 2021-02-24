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    • Yaşam
    • 24.02.2021 11:32
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    • 24.02.2021 11:32
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    SON DAKİKA: Saklandıkları okuldan 5 bin TL alıp kayıplara karıştılar!

    Son dakika haberi! ’nın ilçesinde meydana gelen olayda 3 çocuk, okulda bulunan yardım kumbarasını kırarak içinde bulunan 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklar ikinci katın camından boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti.

    İHA
    Bunlar nasıl çocuk! Kayıplara karıştılar

    Olay Yenimahalle'de bulunan Kocatepe Ortaokulunda meydana geldi.

    Henüz kimlikleri belli olmayan 3 çocuk, okulda kurs olduğu gün diğer öğrencilerin çıkışında okulda saklandı.



    TEK TEK GEZEREK BİR ŞEYLER ARADILAR
    Herkesin çıktığını gören çocuklar okulun içinde bulunan sınıfları tek tek gezerek değerli bir şeyler aradı.


    5 BİN TL İLE KAYIPLARA KARIŞTILAR
    Küçük çocuklar daha sonra koridorda bulunan yardım kumbarasına gözlerine kestirdi. Asılı olan kumbarayı alan çocuklar, koridorda kumbarayı ayaklarıyla kırıp, içinde bulunan yaklaşık 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı.



        Çocuklar ikinci katın camından ise boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti.



        POLİSLER KAYIPLARA KARIŞAN 3 ÇOCUĞU ARIYOR
        Çocukların o anları, okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekipleri kayıplara karışan üç çocuğu arıyor.

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