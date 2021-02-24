40 yıldır topladıklarını evine sığdıramadı! 1 kuruşla başladı 10 bin eşya biriktirdi!

"Nereden geldiğimizi unutmayalım. Yeni neslin, fazla merakı yok. Evden ve internetten dışarıya çıkmıyorlar. Eskiden bir mektubun çok önemi vardı. "

"Gurbetteki bir baba eşine, çocuğuna mektup yazardı, mektup dört gözle beklenirdi. Bir askerin, sevgilisine, ailesine yazdığı mektup dört gözle beklenirdi. Mektup üzerine yazılmış bir çok türkü, birçok şarkı var. Bunları unutmamamız gerekiyor. "