40 yıldır topladıklarını evine sığdıramadı! 1 kuruşla başladı 10 bin eşya biriktirdi!

40 yıldır koleksiyonculuk yapan ve Tekirdağ'da yaşayan iş insanı İsmail Beyan, binlerce parçayı evine sığdıramayınca iş yerinde sergi yaptı. Beyan, çocukluğunda eline geçen delikli bir kuruş ile antika eşya toplamaya başladı. Aradan geçen 40 yılda teraziden çömleklere kadar yaklaşık 10 bin eşya biriktiren Beyan, evinin yanı sıra iş yerini de sergi alanı yaptı.
Beyan, antikaya nasıl merak saldığıyla ilgili şöyle dedi: Henüz 10 yaşındayken delikli parayı buldum ve antika eşya biriktirmeye başladım. Daha sonraki yıllarda komşularımızdan, arkadaşlarımızdan alarak geliştirdim. İstanbul'da Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde okuyordum.
"Kadıköy'de Beyazıt Meydanı'ndan tezgahlar kuruluyordu. Oradan aldıklarımla koleksiyonumu geliştirdim. İnternet ortamında ulaşmak daha kolay olduğu için bu yolla 100 kilograma yakın bozuk para topladım"