İstanbul'da can pazarı! 4 çocuk 3'üncü kattan aşağı atıldı

Görgü tanıklarından Ayşegül Kar ise çocukların kurtarılmasının büyük bir mucize olduğunu belirterek, "Birkaç kez patlama sesi duyduk. O anda dışarıya çıktık ve çevredekiler yardım etti. Dumandan etkilenmesinler diye çocukları aşağıya attılar." diye konuştu.

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