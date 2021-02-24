Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.02.2021 15:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2021 15:06
    ABONE OL

    SON DAKİKA: ’da korkutan kaza! Otomobil takla attı kadın sürücü yaralandı

    Son dakika haberine göre 'da  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, apartmanın duvarına çarparak takla attı. Hafif yaralandığı öğrenilen kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    DHA
    Korkutan kaza! Gündüz vakti takla attı

    Kaza saat 13.00 sıralarında üsküdar Gonca sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadın sürücü F.K, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma sonrasında binanın duvarına çarparak takla attı.

    Olayı gören vatandandaşlar durumu polis,112 sağlık ekipleri ve itfaiye bildirdi. İtfaiye ekiyleri tarafından araçtan çıkarılan ve haifi yaralı olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi.

    Çevre sakinlerinden Mehmet Bayındır, "Olay sabah saatlerinde oldu. Sesi duyup dışarı çıktık. Herhalde toplayamamış duvara vurmuş.

        Ters dönen otomobilden çıkarttılar tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. Ciddi birşeyi yoktu." dedi.



        1 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI
        Yaklaşık 1 saat kapalı olan sokak otomobilin kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Üsküdar’da korkutan kaza! Otomobil takla attı kadın sürücü yaralandı