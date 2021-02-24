Olayı gören vatandandaşlar durumu polis,112 sağlık ekipleri ve itfaiye bildirdi. İtfaiye ekiyleri tarafından araçtan çıkarılan ve haifi yaralı olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi.