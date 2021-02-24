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    • Yaşam
    • 24.02.2021 12:21
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    • 24.02.2021 12:26
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    İnternetten siparişi verdi! Bisküvi çıktı

    'de yaşayan yar, internetten 6 bin 300 TL değerinde siparişi verdi. Ayar, eline ulaşan kargoyu açınca ise şoke oldu. Çünkü kutudan cep telefonu değil bisküvi çıktı.

    İHA

    Bakırköy'de yaşayan Yasin Ayar, internet üzerinden alışveriş yapan bir siteden yaklaşık 6 bin 300 lira değerinde telefon sipariş verdi.

    KUTUTU AÇTIĞINDA GÖZLERİNE İNANAMADI
    Gün içerisinde kargoyla siparişi gelen Ayar, kutuyu açtığında gözlerine inanamadı. Telefon diye gönderilen kargodan bisküvi çıktı. Şoka giren Yasin A. hemen kargo görevlisinin peşinden giderek mağduriyetini bildirdi. Ardından karakola giden Ayar firmadan şikayetçi oldu.

    "BİSKÜVİ ÇIKTI ŞOKE OLDUM"
    Mağdur olduğunu dile getiren Yasin Ayar "İnternet üzerinden ürün aldım kendime 6 bin 300 lira değerinde ürünü açtığımda içerisinden bisküvi çıktı, şoke oldum.

        "KARGO ÜZERİNDEN TUTANAK TUTULDU"
        Bununla alakalı mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, acil bir dönüş ve sonuç bekliyorum. Dün internet üzerinden vermiştim siparişi gün içerisinde geldi ürün, açtığımda bisküvi çıktı.

        Konuyla alakalı kargo üzerinden tutanak tutuldu. Bununla alakalı şok geçirdim o kadar para verdim" ifadelerini kulladı.
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