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    ’da birçok şehirde 17 Şubat Kediler Günü olarak kutlandı: o sırada 11. sırada

    ’da birçok şehirde 17 Şubat Kediler Günü olarak kutlandı. Can dostların, yüzlerce yıl önce ’u mesken tuttuğu kitaplarda bile yer aldı. 2018'e ait verilere göre, dünyada evde kedi besleme sıralamasında 11. sırada yer alıyor. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 19'u evde kedi besliyor. , yüzde 59'luk oranla listenin ilk sırasında.

    Kediler şehri İstanbul

    Fransız asıllı seyyah Jean de Thevenot 1655'te İstanbul'a geldi. Seyhatnamesinde ilginç gözlemine dikkat çekti: Birtakım kimselerin, etraflarına toplanan köpeklere veya kedilere yiyecek vermeleri görülecek şeydir.

    Türkler, Hz. Muhammed'in bir kedisi olduğu, bir keresinde elbisesinin kolu üzerinde uyuduğu ve namaz vakti gelince kendisini uyandırmamak için elbisesinin kolunu kesmeği tercih ettiğini söyleyerek kedileri çok severler, onları seve seve okşarlar ve daima yanlarında bulundururlar...

    Mesela Koca Mustafa Paşa, İstanbul'da Şeyh Evhaddeddin Tekkesi'ne, kediler için günde iki sırık ciğer vakfetmişti.

        1660'lı yıllarda İngilizler de İstanbul'un kediler şehri olduğunu belirtmişti.

        TAM 9 BİN YILLIK HAYAT


        İnsanların en çok beslediği hayvanlar arasında başı çeken kedilerin tam olarak ne zaman evcilleşmeye başladığı bilinmiyor.

            Ancak çeşitli araştırmalar, 5-9 bin yıl öncesine işaret ediyor.

            Çin'de bulunan yaklaşık 5 bin 300 yıllık fosil kayıtlarına göre günümüzün evcil kedisi boyutlarında kediler, tarım bölgelerinde beslendi.

            TÜRKİYE 11. SIRADA


                2018'e ait verilere göre, dünyada evde kedi besleme sıralamasında Türkiye 11. sırada yer alıyor. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 19'u evde kedi besliyor. Rusya, yüzde 59'luk oranla listenin ilk sırasında.

                SOSYETİK DEĞİL
                İstanbul'da                 yaşayan bir İngiliz öğretmen sosyal medya hesabından "Teşvikiye sokakları, köpek dışkısı yığını... Mayın tarlası oldu. Lütfen pisliğinizi toplayın. Yürüyüş yaparken b...a basmak istemezsiniz eminim" diye yazdı.

                Bu mesaja destek yağdı. Köpeklerinin dışkılarını almayan evcil hayvan sahiplerine herkes isyan bayrağını açtı. İstanbul'un tüm semtlerinde, park ve sokaklarda köpeklerini gezdirenlerin, hiç hassas olmadıkları anlaşıldı.

                    Bu sorunun Avrupa ve ABD'ye kadar birçok ülkede de olduğu ortaya çıktı. Ancak yüksek cezalarla bunun üstesinden gelindiği açıklandı. Almanya'da köpek dışkısından alınan DNA örneği ile sahibinin belirlendiği ve ona göre caza yazıldığı da aktarıldı:

                    PARKLAR PİSLİT YUVASI
                    VİYANA: 50 euro
                    İRLANDA: 3 bin euro
                    CANNES: 350 euro


                    İSPANYA: 300 euro
                    AVUSTRALYA: 500 euro
                    ALMANYA: 5 bin euro
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                    Haberler Yaşam Avrupa’da birçok şehirde 17 Şubat Kediler Günü olarak kutlandı: Türkiye o sırada 11. sırada