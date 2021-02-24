Bu sorunun Avrupa ve ABD'ye kadar birçok ülkede de olduğu ortaya çıktı. Ancak yüksek cezalarla bunun üstesinden gelindiği açıklandı. Almanya'da köpek dışkısından alınan DNA örneği ile sahibinin belirlendiği ve ona göre caza yazıldığı da aktarıldı:

PARKLAR PİSLİT YUVASI

VİYANA: 50 euro

İRLANDA: 3 bin euro

CANNES: 350 euro



İSPANYA: 300 euro

AVUSTRALYA: 500 euro

ALMANYA: 5 bin euro