Fransız asıllı seyyah Jean de Thevenot 1655'te İstanbul'a geldi. Seyhatnamesinde ilginç gözlemine dikkat çekti: Birtakım kimselerin, etraflarına toplanan köpeklere veya kedilere yiyecek vermeleri görülecek şeydir.
Türkler, Hz. Muhammed'in bir kedisi olduğu, bir keresinde elbisesinin kolu üzerinde uyuduğu ve namaz vakti gelince kendisini uyandırmamak için elbisesinin kolunu kesmeği tercih ettiğini söyleyerek kedileri çok severler, onları seve seve okşarlar ve daima yanlarında bulundururlar...
Mesela Koca Mustafa Paşa, İstanbul'da Şeyh Evhaddeddin Tekkesi'ne, kediler için günde iki sırık ciğer vakfetmişti.