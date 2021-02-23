AFAD'dan yapılan açıklamada saat 10.15'te İzmir'in Karaburun açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.58 km. olarak açıklandı.



Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken derinliğini 10.8 km. olarak duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurduğu Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin veriler şöyle;

AFAD SON DEPREMLER







KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.23 10:15:30 38.9340 26.0005 10.8 -.- 3.8 3.8 EGE DENIZI İlksel

2021.02.23 09:17:44 35.2727 26.8798 34.9 -.- 3.0 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.23 08:38:05 39.3243 43.2037 7.2 -.- 2.4 -.- AGIRKAYA-ERCIS (VAN) İlksel

2021.02.23 08:34:49 37.8938 27.0800 29.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.23 08:20:35 38.5627 27.7812 5.2 -.- 2.1 -.- MUSACALI-TURGUTLU (MANISA) İlksel

2021.02.23 08:02:32 38.2732 26.2852 2.6 -.- 1.5 -.- OVACIK-CESME (IZMIR) İlksel

2021.02.23 07:45:05 36.8955 29.0855 11.2 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2021.02.23 07:39:19 38.5878 27.7717 7.8 -.- 2.7 -.- MUSACALI-TURGUTLU (MANISA) İlksel

2021.02.23 06:57:43 37.8002 29.4922 17.4 -.- 0.8 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.02.23 06:55:03 39.0268 25.9910 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.23 06:21:28 37.8802 27.0295 4.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.23 06:19:51 36.5442 28.0170 16.2 -.- 1.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.02.23 05:53:46 39.6168 26.1035 18.3 -.- 1.7 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.02.23 05:49:57 39.8382 28.6757 6.3 -.- 2.0 -.- ALACAAT-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2021.02.23 05:18:34 39.4802 27.5570 5.4 -.- 1.4 -.- MINNETLER-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel