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    • Yaşam
    • 23.02.2021 10:45
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    • 23.02.2021 10:45
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    SON DAKİKA: 'nde deprem! AFAD ve son depremler listesi

    Son dakika haberine göre, 'nde saat 10.15'te deprem meydana geldi. AFAD ve 'nin duyurduğu deprem 'in Karaburun açıklarında oldu.

    Ege Denizi'nde korkutan deprem

    AFAD'dan yapılan açıklamada saat 10.15'te 'in Karaburun açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.58 km. olarak açıklandı.


    de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken derinliğini 10.8 km. olarak duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurduğu 'ndeki depreme ilişkin veriler şöyle;

    AFAD SON DEPREMLER



    KANDİLLİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2021.02.23 10:15:30 38.9340 26.0005 10.8 -.- 3.8 3.8 EGE DENIZI İlksel
    2021.02.23 09:17:44 35.2727 26.8798 34.9 -.- 3.0 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2021.02.23 08:38:05 39.3243 43.2037 7.2 -.- 2.4 -.- AGIRKAYA-ERCIS (VAN) İlksel
    2021.02.23 08:34:49 37.8938 27.0800 29.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.02.23 08:20:35 38.5627 27.7812 5.2 -.- 2.1 -.- MUSACALI-TURGUTLU (MANISA) İlksel
    2021.02.23 08:02:32 38.2732 26.2852 2.6 -.- 1.5 -.- OVACIK-CESME (IZMIR) İlksel
    2021.02.23 07:45:05 36.8955 29.0855 11.2 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
    2021.02.23 07:39:19 38.5878 27.7717 7.8 -.- 2.7 -.- MUSACALI-TURGUTLU (MANISA) İlksel
    2021.02.23 06:57:43 37.8002 29.4922 17.4 -.- 0.8 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
    2021.02.23 06:55:03 39.0268 25.9910 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.02.23 06:21:28 37.8802 27.0295 4.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.02.23 06:19:51 36.5442 28.0170 16.2 -.- 1.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
    2021.02.23 05:53:46 39.6168 26.1035 18.3 -.- 1.7 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
    2021.02.23 05:49:57 39.8382 28.6757 6.3 -.- 2.0 -.- ALACAAT-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
    2021.02.23 05:18:34 39.4802 27.5570 5.4 -.- 1.4 -.- MINNETLER-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi