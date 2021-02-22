Yeni 'Tosuncuk' vakası! Milyonlarca doları cukkaladılar! İddianamede şoke eden detaylar...

"SORUŞTURMA GEÇİRİNCE MALEZYA'DAN TÜRKİYE'YE GELDİLER"

Jafari soyadlı 4 kişi olduğu ve Türk olan tek sanık Çetin Salman'ın, daha öncesinden örgüt lideri olduğu belirtilen Seyed Mohammed Saleh Jafari ile tanıştığı aktarılan iddianamede, diğer sanıklar Nefes Yegane, Mohammed Mahdi Raoufi, Muhammed Vael Favakhiri, Nastaran Kiavar, Sajad Yar Ahmadi ve Mahnaz Shokravi'nin de Malezya'da da aynı şekilde birlikte çalıştıkları, oradan tanışıp arkadaş oldukları ve Malezya'da soruşturmaya uğramaları üzerine hep beraber Türkiye'ye geldikleri dile getirildi.

Türkiye'ye gelen grubun önce Antalya'da internet üzerinden ve ayarlanan değişik otellerde "Unifunds" şirketi aracılığıyla başarı eğitim seminerleri düzenleyerek kişileri topladığı ve burada diğer iki sanığın da kendilerine katıldığı aktarılan iddianamede, "enerji şirketlerine yatırım yapılacağı ve çok para kazanacakları" yönünde anlatımda bulunarak ikna etmeleri sonucunda bir kısım şikayetçileri üye yaptıkları ve paralarını aldıkları aktarıldı.

İddianamede, bir süre sonra vaatlerini yerine getirmemeleri üzerine Antalya'da haklarında bir kısım şikayetler yapılan sanıkların takibata uğrama endişeleriyle birlikte hep birlikte İstanbul'a yerleşip hiyerarşik bir şekilde hareket ettikleri vurgulandı.