Yeni 'Tosuncuk' vakası! Milyonlarca doları cukkaladılar! İddianamede şoke eden detaylar...

İran ve Malezya'dan sonra Türkiye'de bulunan İran uyruklu kişileri "eğitim semineri" adıyla düzenledikleri etkinliklerde "saadet zinciri" yöntemi ve yüzde 640'a kadar kar payı verileceği vaadiyle dolandırdığı öne sürülen 22'si İranlı, biri Türk 23 kişi hakkında, 4 yıl 3 ay ile 926 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talebiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu, biri Türk, 22'si İranlı sanığın, "saadet zinciri" yöntemiyle çoğu yabancı uyruklu kişileri dolandırdıkları iddiasıyla şikayet üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.
İddianamede, 2'si Türk uyruklu 46 kişi "müşteki" olarak yer alırken, 3'ü tutuklu 3'ü de yakalamalı 23 sanıkla ilgili suçlamalar bulunuyor.
Dolandırıldıklarını iddia eden İranlı müştekilerin şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, tamamı yabancı uyruklu olan sanıklar hakkında daha önce Malezya ve İran'da da soruşturma geçirdikleri bilgisinin alınması üzerine yurt dışına çıkış yasağı alındığı ve 4 Şubat 2020'de kolluk işlemlerine başlandığı kaydedildi.
İddianamede, sanıkların Seyed Jafar Jafari ele başlığında hareket ettikleri, bu kişinin Malezya'da fiilen faaliyet gösteren Creator Akademi'nin sahibi olduğu ve orada kişisel başarı felsefeleri yönünde eğitimler verdiğinin tespit edildiği anlatıldı.
"SORUŞTURMA GEÇİRİNCE MALEZYA'DAN TÜRKİYE'YE GELDİLER"
Jafari soyadlı 4 kişi olduğu ve Türk olan tek sanık Çetin Salman'ın, daha öncesinden örgüt lideri olduğu belirtilen Seyed Mohammed Saleh Jafari ile tanıştığı aktarılan iddianamede, diğer sanıklar Nefes Yegane, Mohammed Mahdi Raoufi, Muhammed Vael Favakhiri, Nastaran Kiavar, Sajad Yar Ahmadi ve Mahnaz Shokravi'nin de Malezya'da da aynı şekilde birlikte çalıştıkları, oradan tanışıp arkadaş oldukları ve Malezya'da soruşturmaya uğramaları üzerine hep beraber Türkiye'ye geldikleri dile getirildi.
Türkiye'ye gelen grubun önce Antalya'da internet üzerinden ve ayarlanan değişik otellerde "Unifunds" şirketi aracılığıyla başarı eğitim seminerleri düzenleyerek kişileri topladığı ve burada diğer iki sanığın da kendilerine katıldığı aktarılan iddianamede, "enerji şirketlerine yatırım yapılacağı ve çok para kazanacakları" yönünde anlatımda bulunarak ikna etmeleri sonucunda bir kısım şikayetçileri üye yaptıkları ve paralarını aldıkları aktarıldı.
İddianamede, bir süre sonra vaatlerini yerine getirmemeleri üzerine Antalya'da haklarında bir kısım şikayetler yapılan sanıkların takibata uğrama endişeleriyle birlikte hep birlikte İstanbul'a yerleşip hiyerarşik bir şekilde hareket ettikleri vurgulandı.