"Yatırdığın 10 bin dolara karşılık, aylık 1000 dolar kâr payı alacaksın" vaadi birçok kişide şüpheye yol açar. Ancak, aynı vaadin hatırı sayılı bir kitleyi tuzağa düşürübildiği de bir gerçek. Hürriyet'in haberine göre İranlı Jafari ailesinin 4 üyesinin kurduğu sistem tam da bunu vaat ediyordu. Topladıkları paralarla petrol, yeşil enerji, dijital para alanında yatırım yaptıklarını söyleyerek ortaya çıkan aile üyelerinin İran'da başlayıp, Maleyzya'da sürdürülen ve Türkiye'de son bulan macerası, geride 100 milyon dolarlık vurgun ve binlerce mağdur bıraktı.
'DEVLERLE ÇALIŞIYORUZ'
Geçen yıl yapılan operasyonlarla bir kısım üyesi tutuklanan 23 kişilik şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 94 sayfalık iddianame mahkemece kabul edildi. Dosyaya göre sanıklar, yatırılan paraya göre değişen kâr payı vaadinde bulundu. Aylık yüzde 10 kâr payı ödeneceği gibi söz konusu paraya 2 yıl dokunulmaması halinde elde edilecek kazancın yüzde 640'ı bulabileceği söylendi. Yatırım için davet edilen kişilere, "Dünya çapında faaliyet yürütüyoruz. Türkiye'nin dev şirketleri de bizimle çalışıyor" denildi. Şebeke yapılacak işe 'yasal' bir kılıf uydurmakla başladı.
The Key Eğitim Hizmetleri ve PSC Center Eğitim Hizmetler adı ile İstanbul'da iki şirket kuruldu. Şebeke üyeleri, parasını aldıkları kişileri, şifre ile girilebilen sitelere üye yaptı. Bu kişiler, şifreleri ile girdiklerinde, yatırdıkları paranın günden güne katlandığını görünce; "işler yolunda gidiyor" dedi. Ancak, yeni gelen üyelerin parası ile eskilerin parasının bir kısmını ödeme üzerine kurulu sistem bir süre sonra çökünce, "dolandırıldık" diyen çok sayıda kişi savcılıkların yolunu tuttu.