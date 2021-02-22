BALDIZI KANDIRDI

Şebekeye kaptırılan para miktarları ise dudak uçuklatıyor. İstanbul'da güzellik uzmanı olarak çalışan Faranak Ebrahimi 16 bin dolar yatırdı; yalnızca 5 bin dolar aldı. Ebrahimi'nin şebeke ile tanıştırdığı 5 arkadaşı ise yatırdıkları 22 bin dolardan bir dolar bile alamadı. İranlı Davood Esfehani, şebekeye, firari konumda olan baldızı Mahnaz Shokravi eli ile 240 bin dolar kaptırırdı. Yine Leila Biyabanizonuz 50 bin dolar, Fatameh Pour Hosseini 100 bin dolar, Khaldoun İbrahim 265 bin dolar, Baharak Saehniya 160 bin dolar, Yasir Dada 145 bin dolar, Askhan Mashayekhi 184 bin dolar, Zahra Beigompour 80 bin dolar, Nevzat Çankara 101 bin dolar, Ukraynalı Kristina Kovshun ise şebekeye 35 bin dolar kaptırmaktan kurtulamadı.