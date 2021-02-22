Sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. İsmi henüz öğrenilemeyen akrabalardan biri yanındaki silahla diğer akrabasına ateş açtı. Ateş açılması sonucu kavgaya karışan kişi göğsünden yaralandı. Kavgayı görüp ayırmak isteyen Mercan esnafından Hamdi Özçelik de açılan ateş sonucunda bacağından yaralandı.