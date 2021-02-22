SON DAKİKA: Polis denetiminden kaçtı takla attı: 2 gözaltı

Olay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Fatih istikameti yönünde saat 02.30 sıralarında gerçekleşti.
Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetim yapan polis ekipleri içinde iki kişinin bulunduğu 34 ST 939 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.
Polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil Okmeydanı sapağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.