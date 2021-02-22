Olay Zeytinburnu, Gökalp Mahallesi'nde gece saat 03.40 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 46. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan ve boş olduğu öğrenilen dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.