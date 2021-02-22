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    • 22.02.2021 11:51
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    • 22.02.2021 12:17
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    SON DAKİKA! 'te kan donduran olay! Eşini kafasına dambılla vurarak öldürdü

    'da yine bir yaşandı. İddiaya göre 'te bulunan bir sitede oturan şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini kafasına dambıl ile vurarak öldürdü.

    'te bulunan bir sitede iddiaya göre bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra polis merkezine gelerek teslim oldu.



    Olay Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı.



    Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü.

    Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Pendik'te kan donduran olay! Eşini kafasına dambılla vurarak öldürdü