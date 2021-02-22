Hepimiz afiyetle yiyoruz ama... Yaş pastada büyük tehlike! Ucuz olması...

''PASTA, DONDURMA, MEŞRUBATTA KULLANILIYOR''

Tüketicinin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, satın alınan ürünün neden yapıldığını, ne tür gıda boyası kullanıldığının işletmecilere mutlaka sorulması gerektiğini kaydetti. Etiketli, ambalajlı ürünlerin içeriğinin okunmasını öneren Manavoğlu, gıda boyasının dondurma, fırın ürünleri, meşrubat üretiminde yoğun kullanıldığına değindi. Manavoğlu, bu ürünlerin imalat yerlerinin ilgili kurumlar tarafından sık sık denetlenmesi ve kullanılan gıda boyası limitinin incelenmesi, ihlal durumunda da gerekli yaptırımların uygulanması çağrısı yaptı.

''GIDA BOYASININ KULLANIMINDA BİR ORAN VARDIR''

Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre de yaş pasta yapımında pastanelerin organik gıda boyası kullanmayı tercih ettiğini anlattı. Sentetik gıda boyası kesinlikle kullanmadıklarını aktaran Üre, "Resim kağıtlarında da sağlığa zararlı olmayan yağ bazlı doğal gıda boyası kullanıyoruz. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla tüketebilir. Müşterimizin istediği resmi doğal gıda boyası kullanarak pastanın üzerine baskı işlemini gerçekleştiriyoruz. Pastalarda gıda boyasının kullanımında belli bir oran vardır. Gıda mühendisleri tarafından bildirilen, bu limitlerde kullanılan gıda boyası sağlığı olumsuz etkilemez. Gıda boyasının pasta ustaları tarafından bilinçsizce fazla kullanımının sağlığa zararı olabilir. Pasta almak isteyen vatandaşlarımız pastaneleri tercih etmeli. Pasta, pastaneden alınır. Vitrine baktığınızda parlak görünmesi, tazeliğinin korunduğunun en iyi belirtisidir" diye konuştu.