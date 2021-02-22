Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 22 Şubat 2021

Kidstagram isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Ben babamın tatlış kızıyım



Ömer ile Büşra Aykut çiftinin sevimli kızları Züleyha Aykut