Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 22 Şubat 2021

Kidstagram isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Ben babamın tatlış kızıyım
Ömer ile Büşra Aykut çiftinin sevimli kızları Züleyha Aykut
Prenses Elsa'da kim benim yanımda hıh.
Mehmet ile Ayşe Genç'in fıstık kızları Zeynep Genç
Enişte naptın Doblo'yu sattın mı?
Erhan ile Suna Aykut çiftinin oğulları Emir Aykut