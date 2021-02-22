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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 22 Şubat 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 22 Şubat 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram | 22 Şubat 2021

    Kidstagram isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Ben babamın tatlış kızıyım

    Ömer ile Büşra Aykut çiftinin sevimli kızları Züleyha Aykut




    Prenses Elsa'da kim benim yanımda hıh.

    Mehmet ile Ayşe Genç'in fıstık kızları Zeynep Genç




    Enişte naptın Doblo'yu sattın mı?

    Erhan ile Suna Aykut çiftinin oğulları Emir Aykut




        Bez kredisini ödedikmi tamam bu iş.

        Ayten ile Emrah Uzel çiftinin yakışıklısı Hasan Alp Uzel



        Rap dünyası açılın Şimşek brother'slar geliyor.

        Alev ile Volkan Şimşek çiftinin yakışıklıları Atlas ve Çınar Şimşek



        Yakşıklılığın kitabını yazmaya geldim

        Deniz ile Şahin Şimşek çiftinin yakışıklısı Bulut Şimşek
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        Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 22 Şubat 2021