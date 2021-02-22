Koronavirüs başımıza dert oldu! Uzmanlar uyardı: Hem virüs, hem de neden olduğu stres saç döküyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını, 2.5 milyona yakın insanı hayattan kopardı. Bilim insanları için hala bilinmez olan bu virüsün yüzlerce etkisi ortaya çıktı. Hastalığı atlatanlar uzun süre devam eden nefes darlığı ve yorgunluktan yakındı. Katil virüsün yeni bir etkisi daha ortaya çıktı. İyileşenler, 3-4 ay sonra saç dökülmesi sorunu yaşamaya başladı. Bu durum, Google aramalarına da yansıdı.
ABD'li araştırma şirketi Spate son iki ayda Google'da 'saç dökülmesi' ile ilgili aramaların yüzde 8 arttığını açıkladı. New York Tıp Koleji'nde Dermatolog Dr. Abigail Clinei, "Stres saç dökülmesini tetikleyebilir. Covid-19'un büyük bir stres kaynağı olduğu kesin. Coronavirüs'ün de saç kaybına yol açtığına dair bulgular var" açıklamasını yaptı.
COVİD-19 bağlantılı dökülme erkekler kadar kadınları da tehdit etti. New York'ta sportif koç olan Misty Gant hastalığı atlattıktan sonra uzun süre saç dökülmesi sorunu yaşadığını söyledi "Saç kaybetmeye seyirci kalamazdım. Dökülme başladığından beri şekersiz beslendim. Saç maskeleri kullandım. Özelikle Omega-3 alımına dikkat ettim" dedi.
Dr. Abigail Clinei
DOĞAL REÇETE
Dr. Abigail Clinei, saç dökülmesiyle mücadelede besinlerin gücüne dikkat çekti.
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