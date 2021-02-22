Koronavirüs başımıza dert oldu! Uzmanlar uyardı: Hem virüs, hem de neden olduğu stres saç döküyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını, 2.5 milyona yakın insanı hayattan kopardı. Bilim insanları için hala bilinmez olan bu virüsün yüzlerce etkisi ortaya çıktı. Hastalığı atlatanlar uzun süre devam eden nefes darlığı ve yorgunluktan yakındı. Katil virüsün yeni bir etkisi daha ortaya çıktı. İyileşenler, 3-4 ay sonra saç dökülmesi sorunu yaşamaya başladı. Bu durum, Google aramalarına da yansıdı.