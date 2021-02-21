İstanbul Sultangazi'de sahibinin ağızlıksız şekilde dolaştırdığı pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırdı.
PATİLERİNDEN YAKALADI
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde akşam saatlerinde sahibi B.Ç. tarafından ağızlıksız olarak dolaştırılmaya çıkarılan köpek, vatandaşların boş arsada beslediği sokak kedisini ön patisinden yakaladı.
VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ
Sahibinin tasmasını tuttuğu köpek, kediyi uzun süre arsada sürükledi.
Vatandaşlar, kediyi güçlükle kurtararak veterinere götürdü. Yoğun bakıma alınan kedinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.