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    • Yaşam
    • 22.02.2021 00:22
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    • 22.02.2021 00:32
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    Vahşet! 'da ağızlıksız dolaştırılan , ye saldırdı!

    'de sahibinin ağızlıksız şekilde dolaştırdığı cinsi köpek sokak sine saldırdı. Saldırıya uğrayan kedi, mahalle sakinlerinin uğraşları sonucu kurtarılarak tedavi altına alındı.

    Pitbull vahşeti!

    İstanbul Sultangazi'de sahibinin ağızlıksız şekilde dolaştırdığı pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırdı.

    PATİLERİNDEN YAKALADI
    Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde akşam saatlerinde sahibi B.Ç. tarafından ağızlıksız olarak dolaştırılmaya çıkarılan köpek, vatandaşların boş arsada beslediği sokak kedisini ön patisinden yakaladı.

    VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ
    Sahibinin tasmasını tuttuğu köpek, kediyi uzun süre arsada sürükledi.

    Vatandaşlar, kediyi güçlükle kurtararak veterinere götürdü. Yoğun bakıma alınan kedinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        KÖPEĞİN SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
        Kedinin gönüllü olarak bakımını üstlenen mahalle sakinleri, polisi arayarak köpeğin sahibi B.Ç.'den şikayetçi oldu.

        Esentepe Polis Merkezi'ne götürülen B.Ç. hakkında işlem başlatıldı.

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