D-100 kara yolu Emekevler Mahallesi mevkisinde İzmit-Eşme hattında çalışan Selahattin Gül idaresindeki 41 NJ 136 plakalı özel halk otobüsü, Erhan Tabar yönetimindeki 03 LB 282 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı.
ŞOFÖR SELAHATTİN SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
Kazada otobüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, araçta bulunan 5 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Selahattin Gül'ü sıkıştığı yerden kurtardı.
Daha sonra yaralı sürücü otobüsün camından sedyeyle çıkartıldı. İlk müdahaleleri ambulanslarda yapılan Selahattin Gül ve ismi öğrenilemeyen 5 yolcu, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kullanılmaz hale gelen otobüs çekici yardımı ile kaldırıldı.