Daha sonra yaralı sürücü otobüsün camından sedyeyle çıkartıldı. İlk müdahaleleri ambulanslarda yapılan Selahattin Gül ve ismi öğrenilemeyen 5 yolcu, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kullanılmaz hale gelen otobüs çekici yardımı ile kaldırıldı.